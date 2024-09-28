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Стало известно, сколько сэкономят США от поставок ВСУ «просроченных» авиабомб JSOW

РИА Новости: США сэкономят $20 млн, поставляя ВСУ «просроченные» авиабомбы JSOW

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US Navy

Если США начнут поставки управляемых авиабомб дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW) Вооруженным силам Украины (ВСУ), то они смогут экономить около $20 млн в год. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что США направят Украине базовую конфигурацию AGM-154A. Эксперты отметили, что срок службы этих авиабомб составляет 20 лет. Поставки подобного устаревшего вооружения позволят Вашингтону экономить на затратах на техническое обслуживание миллионы долларов в год, добавили они.

Также эксперты обратили внимание, что JSOW могут помочь ВСУ улучшить дальность поражения истребителей F-16. Наилучшего результата можно будет добиться, если авиабомбы будут пускать на большой высоте, добавили специалисты.

О поставках JSOW говорилось в заявлении президента США Джо Байдена о поддержке Киева со стороны США, опубликованном 26 сентября. По словам главы государства, данное вооружение позволит «усилить возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния».

Ранее Мексика выступила против передачи вооружения Украине.

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