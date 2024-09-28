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Пленный украинец рассказал, как пехоту ВСУ отправляют в бой

РИАН: пленный боец ВСУ рассказал о боях с патронами неподходящего калибра

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Thomas Peter/Reuters

Пленный военнослужащий ВСУ из 41-й отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук рассказал РИА Новости, что украинскую пехоту отправляют в бой с патронами неподходящего калибра.

«Сказали, что мы меняем 95-ю бригаду (ВСУ. — «Газета.Ru») и сидите, это не окоп, это яма, и сидите в яме наблюдайте. Простая яма, куча патронов не к нашему оружию», — поделился Масалчук.

Он пояснил, что, отправляясь на задание, взял с собой минимальное количество боеприпасов для автомата АК-74, но на позиции обнаружил пулеметные патроны большего калибра.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео, на котором пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Козуб призвал украинцев покинуть страну, потому что «ситуация усугубляется».

Военнопленный добавил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) «ловят простых пацанов на улице», тогда как те, у кого есть деньги, «прячутся дома».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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