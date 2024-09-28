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Байден прокомментировал удар Израиля по лидеру «Хезболлы»

Байден: США не знали об операции Израиля по ликвидации лидера «Хезболлы»

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Tom Brenner/Reuters

США не знали об операции Израиля по ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не принимал участия в подобной операции израильских войск. По словам Байдена, американское руководство озабочено эскалацией на Ближнем Востоке.

«Мы собираем сведения. Нам нужно больше информации», — добавил президент США.

27 сентября ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был Насралла. Поводом для атаки стал его отказ прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что лидер «Хезболлы» мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным Минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о состоянии генсека «Хезболлы» после атаки Израиля на Ливан.

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