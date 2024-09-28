США объявили об окончании международной миссии в Ираке

США и правительство Ирака договорились до сентября 2025 года свернуть миссию глобальной коалиции «Непоколебимая решимость» по борьбе с ИГ (организация запрещена в России). Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Согласно документу, Вашингтон и Багдад перейдут к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на террористическую группировку.

«Ирак благодарит коалицию за поддержку и содействие, оказанные иракским силам безопасности для противостояния этой общей угрозе и обеспечения территориального поражения ИГИЛ в Ираке», — отмечается в заявлении.

Там также уточняется, что коалиция продолжит бороться с террористической группировкой в регионе и мире.

«Поскольку Ирак является ключевым членом коалиции, военная миссия коалиции, действующая в Сирии, продолжит работу до сентября 2026 года», — сообщили в Госдепе.

Впервые войска США были введены в Ирак в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. Впоследствии их численность уменьшилась. После официального окончания боевых действий в 2011 году в Ираке находились только представители частных военных компаний. В 2014 году власти арабской республики начали войну с ИГ, занявшим треть страны. Международная коалиция, включающая войска США, поддержала власти в операции по освобождению территории.

Ранее в Багдаде обстреляли логистический центр посольства США.