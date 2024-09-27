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Стала известна причина удара Израиля по лидеру «Хезболлы»

Axios: ЦАХАЛ атаковал лидера «Хезболлы» из-за отказа прекратить удары по Израилю

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Wikimedia Commons

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лидеру шиитского движения «Хезболла» Хасану Насраллу из-за его отказа прекратить удары по территории страны. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

«Представитель израильских властей заявил, что мотивом для атаки послужил отказ Насраллы разорвать связи с ХАМАС в Газе и остановить бои на северной границе. В итоге приняли решение «убрать его из процессов принятия решений», — говорится в сообщении.

По информации двух неназванных израильских чиновников, впервые решение об ударе по Насраллу обсуждали 25 сентября перед вылетом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк. Тогда власти страны договорились осуществить атаку при удобном случае, утверждают источники.

27 сентября ВВС Израиля провели целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По информации новостного портала Ynet, целью атаки мог быть лидер ливанского движения.

По данным центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, в результате удара пострадали более 70 человек. Еще двоих спасти не удалось.

Ранее стало известно о состоянии лидера «Хезболлы» после атаки Израиля на Ливан.

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