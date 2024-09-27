Два человека пострадали при атаке ВСУ автобуса в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника автобус в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что атака украинских войск произошла недалеко от села Ясные Зори Белгородского района.

«Одного мужчину с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков.

У второго пострадавшего, по словам губернатора, диагностировали ожоги лица, множественные осколочные ранения головы и перелом плеча. Его уже доставили в Октябрьскую центральную районную больницу. Для дальнейшего лечения медики перевезут пострадавшего в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

Накануне ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал. Гладков рассказал, что в населенном пункте Белянка произошло возгорание травы. В селе Безлюдовка из-за атаки БПЛА повреждения получили три надворные постройки.

Ранее СК оценил ущерб от действий ВСУ в российских регионах.