Стало известно о состоянии генсека «Хезболлы» после атаки Израиля на Ливан

Генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла не пострадал в результате массированного удара Израиля по Ливану. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Источники в силовых структурах сопротивления заявили, что Хасан Насралла находится в безопасном месте», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что также об отсутствии генерального секретаря «Хезболлы» среди пострадавших сообщили еще несколько арабских источников. По их словам, один из руководителей шиитского движения «находится в полном здравии».

Из публикации следует, что в ближайшее время «Хезболла» выпустит официальное заявление по поводу атаки со стороны израильских войск.

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари рассказал, что военнослужащие страны нанесли целенаправленный авиационный удар по главному штабу «Хезболлы» в столице Ливана. Как он сказал, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия.

Впоследствии телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил, что одной из целей израильских войск было устранение Хасана Насраллы. Однако операция оказалась неудачной.

Ранее в Израиле заявили, что ведут переговоры о прекращении огня в Ливане.