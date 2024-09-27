Российские войска в течение семи дней освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, благодаря усилиям группировок войск «Центр» и «Южная» под контроль российской армии перешли населенные пункты Украинск и Мариновка, Григоровку и Острое в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ», — отметили в министерстве.

В Минобороны РФ добавили. что значительные потери понесли также две бригады теробороны, нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины.

10 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов в телеграмме высоко оценил действия командования и личного состава 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая взяла под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР.

Ранее глава Минобороны РФ поздравил танкистов с профессиональным праздником.