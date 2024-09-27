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Израиль ударил по штабу «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ заявил об ударе по военному штабу «Хезболлы» в Бейруте

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Aziz Taher/Reuters

ВВС Израиля провели целенаправленный авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболлах» в Бейруте, расположенному под жилыми домами в центральной части района Дахия. Об этом на экстренном брифинге сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет РИА Новости.

«ЦАХАЛ только что осуществил точечный удар по штаб-квартире террористической организации «Хезболлах». Этот объект был построен специально под жилыми зданиями в центре Дахии», - отметил Хагари.

Сейчас Армия Израиля проводит проверку по поводу того, находился ли генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла в центральном штабе организации во время удара.

Агентство также сообщает, что в Бейруте была слышна серия примерно из десяти взрывов, а из южного пригорода столицы Ливана поднимаются столбы дыма.

До этого в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации в ночь на 27 сентября командира авиационного подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасина Сарура.

Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил, что риски перерастания конфликта Израиля и «Хезболлы» в полномасштабную войну между еврейским государством и Ливаном крайне высоки.

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.

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