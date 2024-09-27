Израиль ударил по штабу «Хезболлы» в Бейруте

ВВС Израиля провели целенаправленный авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболлах» в Бейруте, расположенному под жилыми домами в центральной части района Дахия. Об этом на экстренном брифинге сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет РИА Новости.
«ЦАХАЛ только что осуществил точечный удар по штаб-квартире террористической организации «Хезболлах». Этот объект был построен специально под жилыми зданиями в центре Дахии», - отметил Хагари.
Сейчас Армия Израиля проводит проверку по поводу того, находился ли генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла в центральном штабе организации во время удара.
Агентство также сообщает, что в Бейруте была слышна серия примерно из десяти взрывов, а из южного пригорода столицы Ливана поднимаются столбы дыма.
До этого в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации в ночь на 27 сентября командира авиационного подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасина Сарура.
Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил, что риски перерастания конфликта Израиля и «Хезболлы» в полномасштабную войну между еврейским государством и Ливаном крайне высоки.
Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.