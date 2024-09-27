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На Украине разрешили призывать в ВСУ мужчин старше 50 лет

Telegraf: на Украине разрешили призывать в ВСУ стрелков и танкистов старше 50

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине разрешили призывать в армию мужчин старше 50 лет при наличии у них дефицитной учетной специальности. Об этом сообщает издание Telegraf.

Издание ссылается на указ генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник сообщает, что на службу в вооруженные силы мужчин старше 50 лет будут призывать в стрелки и в танкисты.

Исходя из принятой ранее директивы, в украинскую армию не имеют право призывать мужчин старше 50 лет, исключением могут являться ситуации, когда резервист обладает редкой специальностью.

В августе депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что Верховная рада поддержала запрет на призыв украинцев в возрасте от 18 до 25 лет в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам депутата, соответствующий законопроект поддержал комитет по нацбезопасности и обороне украинского парламента.

Ранее военный эксперт допустил массовый призыв женщин в ряды ВСУ.

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