Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военкорами, которые работают в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Участники встречи обсудили ряд <…> вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта», — говорится в сообщении.

В пятницу, 27 сентября министр обороны России заявил, что Вооруженные силы РФ уверенно теснят противника под Красноармейском (украинский Покровск).

10 сентября Белоусов в телеграмме высоко оценил действия командования и личного состава 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая взяла под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР.

5 сентября глава Минобороны России направил поздравления бригадам ВС РФ за взятие четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее глава Минобороны РФ поздравил танкистов с профессиональным праздником.