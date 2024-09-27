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Белоусов встретился с военкорами

Белоусов на встрече с военкорами обсудил ситуацию на различных участках фронта

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военкорами, которые работают в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Участники встречи обсудили ряд <…> вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта», — говорится в сообщении.

В пятницу, 27 сентября министр обороны России заявил, что Вооруженные силы РФ уверенно теснят противника под Красноармейском (украинский Покровск).

10 сентября Белоусов в телеграмме высоко оценил действия командования и личного состава 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая взяла под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР.

5 сентября глава Минобороны России направил поздравления бригадам ВС РФ за взятие четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее глава Минобороны РФ поздравил танкистов с профессиональным праздником.

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