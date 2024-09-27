В приграничном районе РФ уничтожили украинский дрон

Украинские солдаты предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что около 15:20 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Тогда же в небе над Белгородской областью сбили один дрон самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Утром 27 сентября Минобороны РФ заявило, что ночью российские средства ПВО ликвидировали девять украинских дронов. Три из них перехватили в воздушном пространстве Белгородской области, и еще шесть — в Ростовской области.

26 сентября в селе Муром в Белгородской области после атаки беспилотника загорелся частный жилой дом. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пламя, но в результате пожара здание получило значительные повреждения.

Ранее на территории колледжа в Белгородской области упал украинский БПЛА.