Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В приграничном районе РФ уничтожили украинский дрон

Минобороны РФ: украинский дрон сбили в небе над Белгородской областью

close
РИА Новости

Украинские солдаты предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что около 15:20 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Тогда же в небе над Белгородской областью сбили один дрон самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Утром 27 сентября Минобороны РФ заявило, что ночью российские средства ПВО ликвидировали девять украинских дронов. Три из них перехватили в воздушном пространстве Белгородской области, и еще шесть — в Ростовской области.

26 сентября в селе Муром в Белгородской области после атаки беспилотника загорелся частный жилой дом. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пламя, но в результате пожара здание получило значительные повреждения.

Ранее на территории колледжа в Белгородской области упал украинский БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами