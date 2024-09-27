Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву новой ракетой

Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты «Палестина-2». Об этом сообщил в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, в ходе которой они поразили военную цель, принадлежащую израильскому врагу с помощью баллистической ракеты «Палестина-2»», — говорится в сообщении.

Израильские СМИ также сообщали об отражении атаки из Йемена. При этом 17 человек пострадали во время давки во время давки по дороги к убежищу.

Незадолго до этого лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил, что движение «Ансар Аллах», контролирующее север Йемена, обладает военным арсеналом, превосходящим потенциал ряда стран.

В октябре прошлого года «Ансар Алла» заявило о своем намерении поддерживать палестинские группы в борьбе против израильской армии в Газе с использованием ракетных и воздушных атак.

Ранее президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия хуситам.