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Медведев заявил о важности развертывания эшелонированной обороны ПВО

Медведев: эшелонированная ПВО должна быть развернута в оптимальные сроки

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения полигона Капустин Яр заявил, что необходимо, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развернута в оптимальные сроки. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развернута в оптимальные сроки», — сообщил он.

Он подчеркнул, что главное, чтобы она защищала самые важные элементы гражданской и военной инфраструктуры.

Также Медведев добавил, что от стран НАТО останется «мокрое место» при конфликте с Россией.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что в ночь на 21 августа была совершена одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов за все время. Как уточнил столичный градоначальник, созданная эшелонированная защита российской столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.

Ранее в США оценили российские дроны на оптоволокне.

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