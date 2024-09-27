Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская армия отразила пять контратак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области

close
РИА «Новости»

Группировка «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ отразила пять контратак украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие продолжили ведение наступательных действий. В ходе боевых действий ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, а также Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

В Минобороны добавили, что в результате боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли до 30 человек. Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Незадолго до этого оборонное ведомство РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили 11 попыток Вооруженных сил Украины прорваться через границу в Курской области. Бои шли в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Ранее российский бомбардировщик уничтожил цель в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами