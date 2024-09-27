Российская армия отразила пять контратак ВСУ в Курской области

Группировка «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ отразила пять контратак украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие продолжили ведение наступательных действий. В ходе боевых действий ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, а также Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

В Минобороны добавили, что в результате боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли до 30 человек. Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Незадолго до этого оборонное ведомство РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили 11 попыток Вооруженных сил Украины прорваться через границу в Курской области. Бои шли в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Ранее российский бомбардировщик уничтожил цель в Курской области.