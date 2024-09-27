Российские войска отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили 11 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом украинские войска потеряли более 70 человек. Также был уничтожен бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Курской области. 27 сентября сообщалось, что российские морпехи хитростью сумели захватить позицию Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее российский бомбардировщик уничтожил цель в Курской области.