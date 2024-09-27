Командир батальона ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что непогода не остановит продвижение армии России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия. Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», — заявил комбат ВСУ.

Федоренко добавил, что русская пехота наступает в любую погоду. В качестве аргумента командир батальона ВСУ напомнил бои за Бахмут (Артемовск), когда солдатам необходимо было пробираться сквозь снег и быть по пояс в воде. Несмотря на это, российские военные не переставали наступать.

До этого эксперт, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский заявил, что Украина признала безвыходное положение в Угледаре, который мог стать оборонительным рубежом для ВСУ, их поражение напрямую связано с «курской авантюрой».

Накануне сообщалось, что российские войска зашли в кварталы на окраине города и постепенно продвигаются вглубь, там начались боевые действия. В ВСУ также рассказали о критическом положении в районе Угледара, заявив, что потеряли тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию.

Ранее стало известно, что ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара.