Foreign Policy: Израиль будет действовать в одиночку, если начнет операцию в Ливане

Израиль будет вынужден действовать в одиночку, если начнет наземную операцию в Ливане. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

В статье говорится, что западные чиновники и представители ООН дали понять Израилю, если он вторгнется в Ливан, то будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой.

22 сентября в СМИ начали появляться сообщения о подготовке Израиля к наземной операции в Ливане ради создания буферной зоны к северу от границы между двумя государствами.

23 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале атак на всю территорию Ливана. Целью операции была названа военная инфраструктура «Хезболлы», включая склады с оружием.

Ранее армия Израиля заявила о «точечных ударах» по Бейруту.