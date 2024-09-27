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Foreign Policy: Израиль будет действовать в одиночку, если начнет операцию в Ливане

FP: Израиль будет действовать в одиночку, если начнет операцию в Ливане

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Израиль будет вынужден действовать в одиночку, если начнет наземную операцию в Ливане. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

В статье говорится, что западные чиновники и представители ООН дали понять Израилю, если он вторгнется в Ливан, то будет действовать в одиночку с ограниченной международной поддержкой.

22 сентября в СМИ начали появляться сообщения о подготовке Израиля к наземной операции в Ливане ради создания буферной зоны к северу от границы между двумя государствами.

23 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале атак на всю территорию Ливана. Целью операции была названа военная инфраструктура «Хезболлы», включая склады с оружием.

Ранее армия Израиля заявила о «точечных ударах» по Бейруту.

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