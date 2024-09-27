Из-за конфликта в Ливане за несколько часов перемещены десятки тысяч человек

Около 120 тысяч человек были перемещены за неделю из-за конфликта в Ливане. Об этом заявил на брифинге в Женеве координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Ливане Имран Раза, его слова передает РИА Новости.

«Менее чем за неделю было потеряно не менее 700 жизней, тысячи получили ранения и почти 120 тысяч человек были перемещены всего за несколько часов», — заявил он.

Раза подчеркнул, что конфликт в Ливане не утихает и эти цифры продолжают расти, «пока идут выступления».

До этого сирийское государственное агентство SANA сообщало, что порядка восьми человек получили ранения различной степени тяжести в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по КПП Матраба на сирийско-ливанской границе.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ информировал о планах нанести удары по ряду объектов на участках границы между Сирией и Ливаном. Израильская армия среди прочего сообщала, что атакованные объекты использовались вооруженными формированиями ливанского шиитского движения «Хезболла» с целью переброски оружия с сирийской территории.

Ранее Нетаньяху сообщил о проведении переговоров о прекращении огня в Ливане.