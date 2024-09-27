Продвижение российских военных в районе Купянска Харьковской области невозможно остановить. Об этом заявил экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в эфире телеканала NTA.

По мнению офицера, ситуация на Купянском направлении для ВСУ близка к кризисной. Он назвал тенденцию «угрожающей».

«Пока что украинские командиры на этом участке фронта не нашли вариантов, чтобы остановить продвижение», — сказал Селезнев.

Он добавил, что ВСУ на других участках фронта также не хватает ресурсов для противодействия ВС России.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что положение ВСУ на Купянском участке фронта становится все хуже из-за перебоев с боеприпасами и нехватки людей.

25 сентября подполковник заявил, что ВСУ отправили под Сватово в ЛНР около 100 солдат, подготовленных западными инструкторами. По его словам, основной задачей командования армии Украины является усиление группировки в районе Макеевки и Невского. Кроме того, новые отряды призваны стабилизировать ситуацию на этом направлении и снизить число самовольных оставлений позиций, отметил эксперт.

Ранее российские ВС РФ нанесли удар авиабомбой по пункту дислокации ВСУ под Купянском.