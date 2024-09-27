ВС России сбили 13 израильских ракет

Вооруженные силы России сбили 13 израильских ракет вблизи российской военной базы в Сирии. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По информации источника, российские системы ПВО до этого не стреляли по израильским, турецким и западным ракетам, нарушавшим воздушное пространство Сирии. Отмечается, что Израиль атаковал военные объекты в окрестностях города Тартус, где расположена база ВС РФ. О результатах атаки не сообщается. Тартус — второй по величине порт в Сирии. В городе проживает около 1 млн человек.

В среду сообщалось, что силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Тартуса.

22 сентября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) в сирийских провинциях нанесли удары по четырем местам базирования боевиков.

Ранее база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу.