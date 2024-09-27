Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России сбили 13 израильских ракет

MWM: ВС РФ сбили 13 израильских ракет вблизи российской военной базы в Сирии

close
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России сбили 13 израильских ракет вблизи российской военной базы в Сирии. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По информации источника, российские системы ПВО до этого не стреляли по израильским, турецким и западным ракетам, нарушавшим воздушное пространство Сирии. Отмечается, что Израиль атаковал военные объекты в окрестностях города Тартус, где расположена база ВС РФ. О результатах атаки не сообщается. Тартус — второй по величине порт в Сирии. В городе проживает около 1 млн человек.

В среду сообщалось, что силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Тартуса.

22 сентября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) в сирийских провинциях нанесли удары по четырем местам базирования боевиков.

Ранее база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами