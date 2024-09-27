Пожизненно осужденный главарь Ореховской ОПГ попросился на СВО

Пожизненно осужденный главарь Ореховской ОПГ Сергей Буторин по кличке «Ося» во второй раз написал заявление для участия в СВО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Буторин отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Мужчина уже писал ходатайство о службе в зоне боевых действий, но ему отказали. Поэтому он планирует просить отправить его на СВО еще раз.

При этом главарь ОПГ уже начал готовиться к возможной отправке в зону боевых действий. Журналисты написали, что он ежедневно тренируется, практикует йогу, изучает дыхательные практики и концентрацию внимания. Буторин уверен, что пригодится на фронте, учитывая его службу в саперном отделении.

В 1994 году Буторин воссоздал «ореховскую» группировку, которая творила разные бесчинства в столице в 90-е годы. Через два года Буторин смог скрыться от правоохранительных органов, а в 1998 году «ореховских» полностью разгоромили, но Ося сбежал за границу.

В 2001 году Буторина задержали в Испании. Местный суд приговорил его приговорили к 8,5 года заключения за хранение оружия и сопротивление при аресте. В 2003 году Испания временно выдала осужденного России, чтобы он выступил на слушаниях дела остальных членов Ореховской ОПГ. Затем Буторина вернули в Испанию отсидеть остаток срока, а в 2009-2010 годах его выдали России окончательно, после чего он получил пожизненный срок.

Ранее участники нападения на офис Wildberries решили отправиться на СВО.