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Глава Крыма поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов

Глава Крыма Аксенов: враги РФ должны помнить, что от наказания не уйдет никто

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание двух агентов спецслужб Украины, собиравших информацию о стратегических объектах инфраструктуры региона и местах дислокации вооружения.

«Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу», — написал он.

Аксенов добавил, что «от наказания не уйдет никто», и об этом враги России должны помнить.

27 сентября стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух агентов спецслужб Украины, которые передавали данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.

12 сентября в Севастополе сотрудники ФСБ задержали 51-летнего местного жителя по подозрению в подготовке к подрыву железнодорожного моста. По версии спецслужб, мужчину в мессенджере завербовал сотрудник СБУ.

Ранее ФСБ задержала выходца из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов.

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