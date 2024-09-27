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Хакеры опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область

«НемеZида» опубликовала данные свыше 800 бойцов ВСУ, атаковавших Курскую область

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Shutterstock

Коммерческий проект IT-единомышленников «НемеZида» опубликовал данные свыше 800 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным проекта, среди установленных лиц представители 82-й десантно-штурмовой бригады и 61-й механизированной бригады. Также были опубликованы данные операторов беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, специалисты раскрыли персональные данные около 200 иностранных наемников, которые приехали из Израиля, Армении, Грузии, а также Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и многих других стран.

Так, например, появились данные о Романе Пицкиве 1983 года рождения. Он из Ивано-Франковской области, является оператором беспилотников. В августе текущего года его перевели в 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Известен тем, что с 8 мая 2014 года являлся командиром карательного батальона «Чернигов», вел руководство у подразделения во время карательных миссий в Лисичанске. Он также участвовал в репрессиях против мирных жителей на территории Донбасса.

В свою очередь хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обратилась к ВСУ, призвав их сдаться и сопроводив сообщение музыкальным треком с радиочастотой «Волги».

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