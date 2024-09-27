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Морпехи рассказали, как хитростью заняли позиции ВСУ в курском приграничье

Командир Як: морпехи из 810-й хитростью захватили позицию ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские морпехи использовали творческий подход, чтобы выдавить противника с позиции и захватить огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Як».

Он сообщил, что его бойцы заняли часть лесополосы, но продвижение остановилось, когда они встретили плотный пулеметный огонь из укрепления, оборудованного ВСУ.

«Тогда мы решили сделать так, чтобы они выдохлись. И различными способами мы стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли. Они на это повелись. Два дня по нам вели плотный огонь», — заявил командир.

По его словам, вооружение стран НАТО не предназначено для столь интенсивных боев, поэтому на второй день оно начало работать с перебоями. Морпехи поняли, что противник изможден, и записали обращение пленного украинца к своим бывшим сослуживцам, в котором тот убеждал их прекратить сопротивляться и сдаться в плен. Эту запись российские бойцы транслировали противнику с помощью колонки, сброшенной с беспилотника вблизи огневой позиции ВСУ.

На следующий день пулеметчик покинул позицию, благодаря чему удалось захватить его позицию и зачистить оставшуюся половину лесополосы, отметил «Як».

Ранее сапер Росгвардии рассказал, какую хитрость используют ВСУ.

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