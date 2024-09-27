Бойцы «Ахмата» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» сожгли пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА )Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российские военные обнаружили позицию украинских войск севернее Мартыновки, а также зафиксировали там операторов БПЛА. По пункту дислокации ВСУ был нанесен удар, отметил Алаудинов.

По его словам, российские военные также продвинулись на Кореневском и Донецком направлениях по нескольким участкам.

Накануне Алаудинов заявил, что российские войска наносят вторгшимся в Курскую область украинским подразделениям тяжелое огневое поражение, и ВСУ постоянно несут потери на Курском направлении.

По словам генерала, на некоторых позициях украинские войска находятся в настолько тяжелом положении, что вынуждены сдавать позиции и отходить.

Ранее ВС РФ уничтожили взвод ВСУ при попытке прорыва в Угледар на БМП.