Израильская система ПВО уничтожила ракету, выпущенную из Йемена

Система противовоздушной обороны «Хец» Армии обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную из Йемена. Об этом сообщила армейская пресс-служба, пишет ТАСС.

Из-за атаки в нескольких районах центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

«Из-за перехвата и падения осколков активировались сирены и были слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля. Он подчеркнул, что этот этап будет отличаться повышенной эффективностью благодаря модернизации ракеты «Палестина-2», разработанной движением «Ансар Аллах» (хуситы) в северном Йемене.

До этого Малик аль-Хуси заявил, что движение «Ансар Аллах», контролирующее север Йемена, обладает военным арсеналом, превосходящим потенциал ряда стран. По его словам, ракетные силы хуситов представляют собой ключевой элемент их «мощной и эффективности структуры».

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по Тель-Авиву.