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Экс-посол США заявил о давлении конгрессменов на Байдена по поводу Украины

Фриман: конгресс требует от Байдена повышения ставок в конфликте на Украине

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Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден еще не дал разрешение Украине бить американским вооружением вглубь территории России, однако конгресс оказывает на него давление по этому вопросу. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.

«Администрация Джо Байдена испытывает давление со стороны ряда конгрессменов, требующих повысить ставки [в конфликте на Украине]», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности снятия запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России.

24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь России.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами стран Запада вглубь российской территории выведет конфликт на качественно новый уровень и впоследствии может привести к новой мировой войне.

Ранее в США объяснили бесполезность разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

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