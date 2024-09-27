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В армии Израиля заявили о ликвидации командира авиаподразделения «Хезболлы»

ЦАХАЛ: в Бейруте ликвидирован командир авиаподразделения «Хезболлы»

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира авиационного подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасина Сарура. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

«Сегодня, 26 сентября 2024 года, по точному указанию разведки силы ВВС атаковали Бейрут и ликвидировали Мухаммеда Хасина Сарура — командира авиационного подразделения террористической организации «Хезболла», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что этот член движения организовывал многие воздушные террористические атаки и командовал ими, включая запуски беспилотных летательных аппаратов и ракет по израильской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.

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