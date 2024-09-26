Владимир Зеленский ликвидировал 127 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку на Западе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захаров в своем Telegram-канале.

Дипломат сослалась на отчет счетной палаты США, в котором говорится, что западные страны обучили у себя около 127 тысяч украинских военных.

В документе обратили внимание, что более 30 стран помогли с обучением украинцев за пределами Украины. В счетной палате уточнили, что Америка обучила около 16% от этого числа.

Накануне в ЛНР заявили о переброске подготовленных западными инструкторами солдат ВСУ. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ отправили под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) около 100 солдат, которые обучались военному делу заграницей.

Ранее в Верховной раде заявили о неспособности Запада обучить ВСУ.