На Украине хотят ставить призывников на воинский учет онлайн

Минобороны Украины разработало законопроект, который разрешает будущим солдатам становиться на воинский учет онлайн и без прохождения медкомиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

Украинцы смогут воспользоваться электронным кабинетом призывника.

«Соответствующий документ одобрен на заседании кабмина», — говорится в сообщении.

Ведомство также намерено ликвидировать комиссии для взятия на учет граждан и отменить прохождение медосмотра. Украинцы с высшим образованием, будут проходить медосвидетельствование непосредственно перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

В документе есть новшества и для женщин, которые захотят служить в армии. Например, украинок будут браться на учет, как военнообязанных.

24 сентября стало известно, что в сети выставили на продажу базу данных украинских призывников. «Продавец», который добыл список, просит €3 тыс. или «что-либо интересное» за 678 тыс. строк данных. В списках есть ФИО, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера и указание на городской военкомат, к которому относится кандидат на прохождение службы.

Ранее Борис Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине.