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США выделят Израилю $8,7 млрд в качестве военной помощи

МО: Израиль получит от США $8,7 млрд на «поддержку текущих военных усилий»

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AP

Израиль получит от Соединенных Штатов пакет помощи на сумму $8,7 млрд «для поддержки текущих военных усилий». Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства обороны, передает ТАСС.

«Гендиректор минобороны Израиля Эяль Замир завершил переговоры в Вашингтоне о пакете помощи США на сумму $8,7 млрд для поддержки текущих военных усилий страны», — проинформировали в ведомстве.

24 сентября агентство Associated Press сообщило, что США планируют на Генассамблее Организации Объединенных Наций представить «конкретные идеи» по разрешению напряженности между Израилем и Ливаном.

Утром 23 сентября израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ранее ливанский тележурналист получил травмы в прямом эфире из-за атаки армии Израиля.

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