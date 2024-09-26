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В Подмосковье призывник сбежал из части в парке «Патриот»

В Подмосковье из парка «Патриот» сбежал срочник с автоматом

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал »112».

В публикации уточнили, что беглец — 19-летний Даниил Фоменко — военнослужащий Преображенского полка. Он проходил подготовку в многофункциональном огневом центре и в какой-то момент пропал.

По предварительной информации, срочник захватил с собой автомат и боекомплект к нему. Полиция уже получила ориентировку на беглеца.

В середине августа российский срочник сбежал из воинской части ради шашлыка. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. Согласно материалам дела, рядовой М. оставил воинскую часть в городе Чебаркуль на три часа. В это время молодой человек поехал жарить мясо.

До этого прокуратура Якутии сообщила о задержании 26 солдат, оставивших воинские части. В ведомстве отметили, что военнослужащие хотели покинуть территорию сборного пункта, якобы выпив спиртные напитки.

Ранее киевский блогер сбежал из Украины после получения повестки.

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