В Минобороны России показали видео, на котором расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировал бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.

«Прямым попаданием «Ланцета» боевая машина пехоты ВСУ уничтожена в приграничном районе Курской области», — рассказали в министерстве.

В Минобороны отметили, что боевую машину пехоты БМП-2 ВСУ в районе лесополосы обнаружили и уничтожили военнослужащие группировки войск «Север».

Накануне Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) разбили танк Т-64 ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) с помощью «Ланцета».

22 сентября министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором показан процесс уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).