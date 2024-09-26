Российские войска с трех сторон подошли к Селидово

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил в эфире Первого канала, что российские войска с трех сторон подошли к городу Селидово.

«Селидово было взято с двух сторон в такое серьезное полукольцо, и фактически там с трех сторон город уже очень серьезно охвачен», — заявил он.

По его словам, на Селидовском направлении российские войска успешно вбили клин между Селидово и Цукурино.

«У противника здесь сильно посыпалась оборона», — отметил он.

Накануне Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выводить свои ударные группы из Угледара. Он отметил, что эти подразделения оказались в «клещах» российских войск. Он назвал ротацию ВСУ невозможной. 23 сентября также сообщалось, что армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара. В этот же день военкор Александр Коц рассказал, что российские военные будут брать город Угледар измором.

Ранее депутат Рады предрекла потерю Угледара из-за действий Сырского.