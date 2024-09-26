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В ДНР сообщили о скором приближении ВС России к Покровску

Кимаковский: ВС РФ осталось несколько километров до Покровска

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Российской армии осталось пройти несколько километров до Покровска. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.

«Мы уже фактически подходим к Мирнограду, а до Покровска остаются тоже считаные километры», — рассказал он.

По его словам, разведка сообщила о том, что российские войска находятся рядом с этим населенным пунктом.

Незадолго до этого американское издание The New York Times (NYT) сообщало, что российские войска вплотную подошли к Покровску в Донецкой народной республике.

В середине августа экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук говорил, что потеря Покровска в ДНР будет для Украины катастрофой. Это приведет к остановке всей металлургической промышленности страны, поскольку только в этом городе идет добыча коксующегося угля.

Ранее украинский военный признал, что Киев фактически потерял Покровск.

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