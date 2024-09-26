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Боец ВСУ объяснил, почему решил дезертировать

Боец ВСУ Гнездилов заявил, что дезертировал из-за уничтожения его бригады

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ушедший в самоволку украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, ранее публично объявивший о своем дезертирстве, заявил, что сделал это из-за отсутствия людей в его подразделении, а также из-за нежелания командования решать проблемы солдат. Его словам приводит издание «Страна.ua».

«Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они «закончились»... Я сделал это [дезертировал], поскольку законодательство не регулирует этот вопрос и все просто игнорируют проблему», — объяснил солдат.

По его словам, ему пишут, что из-за него «рухнет фронт». Гнездилов в ответ заметил, что мобилизацию на Украине провалил не он, и заявил, что если государство не сможет мобилизовать необходимое количество людей, то оно перестанет существовать.

Гнездилов сообщил об уходе в самоволку 23 сентября до установления четких сроков службы. Он также потребовал демобилизовать тех, кто давно служит в рядах ВСУ. Гнездилов уточнил, что «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено», не зная четко срока службы и не имея права на демобилизацию.

Ранее пленный боец ВСУ назвал способ остановить мобилизацию на Украине.

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