Боец ВСУ объяснил, почему решил дезертировать

Ушедший в самоволку украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, ранее публично объявивший о своем дезертирстве, заявил, что сделал это из-за отсутствия людей в его подразделении, а также из-за нежелания командования решать проблемы солдат. Его словам приводит издание «Страна.ua».

«Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они «закончились»... Я сделал это [дезертировал], поскольку законодательство не регулирует этот вопрос и все просто игнорируют проблему», — объяснил солдат.

По его словам, ему пишут, что из-за него «рухнет фронт». Гнездилов в ответ заметил, что мобилизацию на Украине провалил не он, и заявил, что если государство не сможет мобилизовать необходимое количество людей, то оно перестанет существовать.

Гнездилов сообщил об уходе в самоволку 23 сентября до установления четких сроков службы. Он также потребовал демобилизовать тех, кто давно служит в рядах ВСУ. Гнездилов уточнил, что «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено», не зная четко срока службы и не имея права на демобилизацию.

Ранее пленный боец ВСУ назвал способ остановить мобилизацию на Украине.