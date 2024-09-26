США расширят подготовку украинских пилотов истребителей F-16

Президент США Джо Байден поручил расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Для наращивания потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году», — поделился Байден.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН.

Также Зеленский в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) ознакомил американского лидера Джо Байдена со своим «планом победы».

23 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что судно, которое перевозит, предположительно, вооружение для истребителей F-16, движется в морской порт города Южное Одесской области.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.