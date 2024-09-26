ВКС России поразили F-16, ударив «Кинжалами» по аэродрому в Староконстантинове

ВКС РФ нанесли удар из воздушной засады по двум американским истребителям F-16, поставленным Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые взлетали с аэродрома Староконстантинов с опозданием. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«При попытке взлета с опозданием поражены два истребителя F-16. На авиабазе также находились Су-24», — отмечает телеканал.

По информации военкоров, ВС РФ нанесли удар четырьмя МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Точные потери украинской армии не называются. Официального подтверждения этих данных пока нет.

До этого координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев заявил, что по порту Южное в Одесской области, куда должно было причалить судно с ракетами для самолетов F-16, был нанесен удар.

В сентябре газета Politico писала, что Украина может получить от США ракеты для истребителей F-16, которые имеют дальность полета до 113 км.

Ранее Дания анонсировала отправку на Украину дополнительной партии F-16.