Спецоперация уже давно завершилась, однако на ее смену пришла «свирепая и беспощадная война». Об этом заявил один из первых лидеров ополченцев Донбасса, бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью RTVI.

По его мнению, целью со стороны противников Москвы является полное уничтожение РФ.

«Вопрос только в том, закончится ли это перерастанием конфликта в общемировой или дело ограничится территорией бывшей Российской империи/СССР», — считает Стрелков.

До этого экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп назвал Украину «разрушенной». Он отметил, что Украина находится в руинах, а у киевских властей не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу. Трамп подчеркнул, что Украина еще в конце 2021 года, за несколько месяцев до начала конфликта, должна была пойти на уступки России.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.