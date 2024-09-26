Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стрелков заявил об окончании спецоперации

Бывший министр обороны ДНР Стрелков: СВО уже давно закончилась

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Спецоперация уже давно завершилась, однако на ее смену пришла «свирепая и беспощадная война». Об этом заявил один из первых лидеров ополченцев Донбасса, бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью RTVI.

По его мнению, целью со стороны противников Москвы является полное уничтожение РФ.

«Вопрос только в том, закончится ли это перерастанием конфликта в общемировой или дело ограничится территорией бывшей Российской империи/СССР», — считает Стрелков.

До этого экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп назвал Украину «разрушенной». Он отметил, что Украина находится в руинах, а у киевских властей не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу. Трамп подчеркнул, что Украина еще в конце 2021 года, за несколько месяцев до начала конфликта, должна была пойти на уступки России.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами