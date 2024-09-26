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Украина резко отвергла китайский мирный план

Власти Украины призывают своих союзников отвергнуть мирный план Китая

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Caitlin Ochs/Reuters

Власти Украины призывают своих союзников отвергнуть мирный план Китая, который якобы ведет закулисную игру в ООН, набирая все больше сторонников своей версии мирного урегулирования. Об этом сообщает издание Politico.

Украинская делегация на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН распространила среди других делегаций призывы не поддерживать китайский план мирного урегулирования. Тем временем китайская делегация проводит переговоры со странами глобального Юга в надежде заморозить вооруженный конфликт и провести мирные переговоры, одной из целей которых станут условия, которые «не допустят поражения России».

Расчет Китая состоит в том, что если его мирный план поддержит Латинская Америка, Африка и Азия, то Пекин может предъявить поддержку своего плана мировым большинством.

До этого президент Бразилии Лула да Силва на полях Генассамблеи ООН призвал к возобновлению диалога между Россией и Украиной для завершения конфликта.

Ранее на Западе задумались о начале переговоров из-за истощения Украины.

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