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В МИД России назвали причину атак Израиля по Ливану

МИД РФ: эскалация стала причиной нынешней конфронтации Израиля с «Хезболлой»

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Aziz Taher/Reuters

Эскалация конфликта в секторе Газа стала причиной нынешней полномасштабной конфронтации Израиля с «Хезболлой» в Ливане. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«События последних дней говорят о том, что сбываются наши самые худшие прогнозы. Эскалация палестино-израильского конфликта, вызвавшая волну нестабильности по всему Ближнему Востоку от Красного моря до Ирака, привела к полномасштабной конфронтации между Израилем и «Хезболлой», — заявил Вершинин на заседании.

Российский дипломат добавил, что РФ поддерживает созыв нынешнего совещания Совета безопасности и поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за подробный доклад вокруг тяжелой ситуации в Ливане.

До этого постпред еврейского государства при ООН Дани Данон заявил, что Израиль готов прибегнуть к любым мерам для решения кризиса на границе с Ливаном, если дипломатия потерпит неудачу.

25 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую фазу военной кампании на северном фронте. В этот же день ЦАХАЛ решил мобилизовать две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте. В армейской пресс-службе сообщили, что это позволит продолжить борьбу с ливанским шиитским движением «Хезболла», защитить граждан Израиля и создать условия для безопасного возвращения жителей севера страны в собственные дома.

Ранее в Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем.

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