Новая система ПВО ВСУ попала на видео

Применение новой зенитной артиллерийской установки Skynex, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Германии попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, что система, основу которой составляет 35-мм скорострельная пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3, поражает неопознанный беспилотник.

Установка, которая представляет из себя башню с автоматическим орудием на буксируемой платформе, была разработана и представлена немецкой оборонной компанией Rheinmetall в 2021 году. Скорострельность орудия составляет 1000 выстрелов в минуту, а для поиска и сопровождения воздушных целей в составе комплекса имеет активный радар X-диапазона. Он способен обнаруживать цели на расстоянии до 50 километров.

В мае 2024 года посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область анонсировал передачу Киеву дополнительных новых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex и систем Patriot, IRIS-Е.

Ранее в Белом доме сообщили, что у них нет свободных систем ПВО для Украины.