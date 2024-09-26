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Израиль заявил, что готов на любые меры для решения кризиса на границе с Ливаном

Израиль готов прибегнуть к любым мерам для решения конфликта с Ливаном

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Shannon Stapleton/Reuters

Израиль готов прибегнуть к любым мерам для решения кризиса на границе с Ливаном, если дипломатия потерпит неудачу. Об этом заявил постпред еврейского государства при ООН Дани Данон, слова которого передает ТАСС.

«Если дипломатия не сможет вернуть наших граждан домой, мы будем использовать все доступные средства в соответствии с международным правом, чтобы достичь наших целей», — заявил он.

25 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую фазу военной кампании на северном фронте. В этот же день ЦАХАЛ решил мобилизовать две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте. В армейской пресс-службе сообщили, что это позволит продолжить борьбу с ливанским шиитским движением «Хезболла», защитить граждан Израиля и создать условия для безопасного возвращения жителей севера страны в собственные дома.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем.

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