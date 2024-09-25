В США получили уведомление о запуске КНР межконтинентальной ракеты

Китай заблаговременно проинформировал США о запуске своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Пентагона.

«Мы следили за испытательным запуском МБР КНР, который произошел ранее сегодня. КНР заранее уведомила нас об испытательном запуске МБР», — сказал представитель американского военного ведомства.

Минобороны КНР сообщало, что 25 сентября в 8:44 ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно запустили МБР с учебной боеголовкой в акватории Тихого океана. Испытательный пуск соответствовал международному праву и международной практике и не был направлен против какой-либо страны или цели, подчеркнули в ведомстве. Такой пуск стал первым с 1980 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это событие, отметив, что испытание Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане является его «суверенным правом».

Ранее США сымитировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.