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Экс-мэр Сочи Копайгородский не признал вину в особо крупной растрате

Адвокат Зайцев: экс-мэр Сочи Копайгородский не признает вину по делу о растрате

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский не признал вину в особо крупной растрате. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Павел Зайцев по итогам заседания суда по вопросу его ареста, передает ТАСС.

«Мой подзащитный не признал вину по этому делу», — отметил представитель защиты.

Адвокат добавил, что Копайгородский обвиняется в растрате более 3,5 млн рублей.

25 сентября стало известно, что в Луганске задержали экс-мэра Сочи, который весной неожиданно подал в отставку и ушел на СВО. Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу до 18 ноября Алексея Копайгородского. Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Ранее выяснилось, что экс-мэру Сочи грозит до десяти лет тюрьмы.

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