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Стало известно, при каком условии США разрешат Украине бить вглубь России

NYT: США могут поддержать удары ВСУ вглубь России неамериканским оружием

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Михаил Фомичев/РИА Новости

США готовы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами при условии, что это будут не американские снаряды. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Администрация (президента США. — «Газета.Ru») Байдена рассматривает возможность дать Украине зеленый свет, при условии, что Украина не будет использовать оружие американского производства», — говорится в публикации.

Также газета пишет, что президент Украины Владимир Зеленский «оказывает давление» на страны Запада. WSJ утверждает, что украинский лидер делает это с целью того, чтобы Вашингтон пересмотрели свою позицию по данному вопросу и позволил Киеву наносить удары вглубь территорий РФ.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в случае, если США разрешат ВСУ бить дальнобойными ракетами стран Запада вглубь России, то конфликт на Украине выйдет на качественно новый уровень. По словам сенатора, впоследствии ситуация может привести к новой мировой войне.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.

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