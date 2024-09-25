Пьяный военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу

Воронежский гарнизонный военный суд назначил десять лет колонии строгого режима военнослужащему Степанову И.Н., который сбежал из части и убил девушку, отказавшуюся поехать с ним в гостиницу. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, во время застолья со своими знакомыми Степанов предложил девушке, у которой жил во время увольнения, поехать с ним в гостиницу — та не согласилась. Тогда военный уехал один, забрал свои вещи и нож, а вернувшись обратно, начал на почве ревности скандалить со знакомой из-за ее отказа. Позвав девушку на улицу, Степанов достал нож и ударил ее в шею — жертва не выжила.

Во время экспертизы у подсудимого были обнаружены «признаки органического расстройства личности», однако в момент совершения преступления он осознавал, что делает.

Также выяснилось, что за месяц до убийства военный сбежал из части, «чтобы отдохнуть от службы», а через несколько недель был задержан полицией за нарушение общественного порядка в пьяном виде.

В совокупности за оба преступления суд назначил Степанову десять лет колонии строгого режима. Мотивом убийства суд назвал ревность. Алкогольное опьянение было расценено судом как отягчающее обстоятельство, а признание вины, раскаяние и явка с повинной — как смягчающие.

Военный также обязан выплатить три миллиона рублей в качестве компенсации матери погибшей девушки, у которой остались четверо несовершеннолетних детей. За уплату процессуальных издержек с него будет взыскано 33 тысячи рублей.

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