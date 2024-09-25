Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) около 100 солдат, подготовленных западными инструкторами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марочко, бойцы ВСУ прибыли в населенные пункты Дружелюбовка, Андреевка и Новомихайловка, а до этого они прошли обучение на западе Украины, которое длилось примерно три месяца.

Как отметил эксперт, основной задачей командования украинских войск является усиление группировки в районе Макеевки и Невского. Кроме того, по его словам, сводные отряды призваны стабилизировать ситуацию на этом направлении и снизить число самовольных оставлений позиций.

Накануне пленный военнослужащий ВСУ Валерий Волькул рассказал, что британские инструкторы во время обучения сомневались в эффективности украинской обороны. Как утверждал солдат, после мобилизации в ряды ВСУ три дня он находился в полку, после чего попал на блокпост. Оттуда его отправили в Великобританию на месячное обучение. Мужчина признался, что не учился, потому что «на третий день потерял сознание» и британские врачи диагностировали ему эпилепсию.

Ранее в Верховной раде заявили о неспособности Запада обучить ВСУ.