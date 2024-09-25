Военные сбили два дрона над двумя регионами России

В ночь на 25 сентября российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны два дрона ВСУ были уничтожены над Белгородской и Курской областями.

До этого сообщалось, что российские военные поразили группу операторов БПЛА Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Херсоне.

Днем 24 сентября в городе Белгороде и Белгородском районе сработали системы противовоздушной обороны, средства защиты сбили одну воздушную цель на подлете к административному центру области. Вечером в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности произошла серия взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.